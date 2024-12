https://fr.sputniknews.africa/20241227/des-drones-russes-detruisent-un-point-dappui-ukrainien-dans-le-donbass---video-1069923589.html

Des drones russes détruisent un point d'appui ukrainien dans le Donbass - vidéo

La défense russe a mis en ligne une vidéo de la destruction par des drones FPV russes d'un point d'appui et d'un mortier ukrainiens en république populaire de... 27.12.2024, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

république populaire de donetsk (rpd)

russie

ukraine

mortier

ministère russe de la défense

"Des équipages de drones FPV du groupement russe Sud ont anéanti un point d'appui et un mortier sur l'axe de Kourakhovo", ville située non loin de Pokrovsk, dans l'ouest de la république populaire de Donetsk, a annoncé ce 27 décembre le ministère russe de la Défense, vidéo à l'appui.Presque tous les quartiers résidentiels de Kourakhovo ont été libérés, a annoncé ce vendredi 27 décembre Vladimir Rogov, président de la commission de la Chambre civile russe pour la souveraineté et les projets patriotiques.

russie

ukraine

république populaire de donetsk (rpd), russie, ukraine, mortier, ministère russe de la défense