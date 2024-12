https://fr.sputniknews.africa/20241227/ce-medecin-sud-africain-a-ete-le-premier-a-realiser-une-greffe-doreille-moyenne-imprimee-en-3d-1069921593.html

"J'étais moi-même choqué": le médecin Mashudu Tshifularo sur l'importance de ses percées

"Lorsque tu fais une percée en tant qu'enfant noir, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour un enfant noir partout dans le monde" , confie à Sputnik Afrique... 27.12.2024, Sputnik Afrique

Mashudu Tshifularo, célèbre ORL sud-africain, a été le premier à réaliser une greffe d'oreille moyenne imprimée en 3D.Avec son équipe de l'hôpital universitaire Steve Biko de Pretoria, il a réalisé sa première transplantation en mars 2019."Le cabinet savait que je faisais quelque chose d'inhabituel, et il y avait des journalistes dans la salle, ce qui était très inhabituel. Et quand j'ai terminé, j'ai été surpris parce que tout le monde me posait des questions et tout changeait. J'étais moi-même choqué", détaille-t-il.

