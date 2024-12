https://fr.sputniknews.africa/20241226/une-serie-de-tentatives-dassassinat-contre-des-officiers-russes-et-leurs-proches-a-ete-dejouee-1069892138.html

Une série de tentatives d'assassinat contre des officiers russes et leurs proches a été déjouée

Ces attentats ont été planifiés par les services spéciaux ukrainiens, selon le FSB. Quatre personnes ont été arrêtées. 26.12.2024, Sputnik Afrique

Selon le projet, l'un des hauts dirigeants du ministère russe de la Défense devait se faire exploser dans sa voiture à l'aide d'une bombe artisanale déguisée en bloc d'alimentation portatif. Pour cela, un individu est arrivé à Moscou depuis l'Ukraine en transit par la Moldavie et la Géorgie. Il a été arrêté.️Un autre officier militaire de haut rang du ministère de la Défense devait se faire exploser avec une bombe déguisée en dossier contenant des documents. Deux citoyens russes qui devaient livrer un engin explosif artisanal sur ordre de Kiev ont été arrêtés.️Un habitant de Moscou effectuait des reconnaissances sur les lieux de résidence et de travail des officiers russes et des membres de leur famille. Il a envoyé aux services spéciaux ukrainiens des photos et des vidéos pour préparer des attaques terroristes. L’individu a été arrêté.Toutes les personnes arrêtées risquent la réclusion à perpétuité.Les services spéciaux ukrainiens ont livré en Russie les composants de bombes déguisés dans des appareils électriques, des outils et des pièces automobiles.

