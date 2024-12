Un footballeur nigérien évoluant en Russie a visité des sites sportifs à Niamey

"Il faut féliciter le président de la Fédération et tout son entourage, parce que ce n'est pas du tout facile. Mais ce qu'on a vu n'est pas mal, à commencer par le centre technique et les autres terrains, le terrain du Sahel. C'est à féliciter, c'est à encourager. Après, il faut que ce soit accompagné d'un suivi avec les jeunes de l'académie. On a parlé au président, on s'est vu pas mal de temps. Je pense que ça sera fait", a-t-il souligné.