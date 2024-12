Ukraine, Syrie, rôle de la France: un politologue revient sur les déclarations de Lavrov

"Le problème syrien n'est pas fini. Au contraire, la vraie crise syrienne vient de commencer. Aujourd'hui, on ne sait pas où le pays va aller. Bernard Bajolet, le directeur de la DGSE, le service secret français, avait déclaré à Washington en 2015: “Il faut oublier les cartes actuelles de l’Irak et de la Syrie parce qu’il y a des nouvelles cartes qui se dessinent". Ça veut dire la partition de la Syrie. Et à mon avis, c’est un objectif", explique-t-il.