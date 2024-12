https://fr.sputniknews.africa/20241226/lunion-africaine-appelle-au-calme-apres-les-violences-post-electorales-au-mozambique-1069904909.html

L'Union africaine appelle au calme après les violences post-électorales au Mozambique

L'Union africaine est préoccupée par la situation post-électorale au Mozambique et appelle à faire cesser les violences, a déclaré Moussa Faki Mahamat... 26.12.2024, Sputnik Afrique

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine (UA), a exprimé sa préoccupation face aux violences qui ont suivi les élections générales du 9 octobre au Mozambique, rapporte un communiqué de l'institution.L'UAannonce être prête à collaborer avec Maputo et toutes les parties prenantes pour mettre un terme aux violences.Des manifestations et des heurts avec la police ont suivi les élections présidentielle, législatives et provinciales au Mozambique. Daniel Chapo, le candidat du parti au pouvoir Frelimo, avait été crédité de 71% des suffrages par la commission électorale.

