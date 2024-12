https://fr.sputniknews.africa/20241226/les-pays-de-laes-ont-mene-a-bien-une-patrouille-conjointe-antiterroriste-1069905798.html

Les pays de l'AES ont mené à bien une patrouille conjointe antiterroriste

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont mené avec succès une patrouille conjointe antiterroriste du 15 au 22 décembre dans le secteur de Tessit, selon l'armée... 26.12.2024, Sputnik Afrique

Dénommée Djèkabara, une opération terrestre et aérienne de huit jours a été menée à bien par les pays de l'AES, selon l'armée malienne.Du 15 au 22 décembre, les forces armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont passé en revue tous les villages dans le secteur de Tessit. Elles ont détruit plusieurs bases terroristes, ainsi que leurs moyens de transport et récupéré une importante quantité de matériels.L'opération s'inscrit dans la stratégie que se sont fixée les 3 pays au moment de la création de l'Alliance des États du Sahel: œuvrer ensemble à éradiquer la menace terroriste de leur région et à "sécuriser la libre circulation des personnes et de leurs biens".

