L'Égypte a perdu près de 7 milliards de dollars en 2024, à cause de la situation en mer Rouge

Le dirigeant égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a été informé des pertes de revenus réalisés par le canal de Suez en 2024, lors d'une réunion avec Osama Rabie... 26.12.2024, Sputnik Afrique

Le canal de Suez a rapporté sept milliards de dollars de moins à l'Égypte en 2024 par rapport à 2023, soit une baisse de 60%, a annoncé Osama Rabie, président de l’Autorité du canal, lors d'une rencontre avec le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi.Cette baisse des revenus s'explique par "les événements actuels dans la région de la mer Rouge et du Bab-el-Mandeb qui ont affecté négativement la navigation dans le canal et la durabilité du commerce mondial", a indiqué un communiqué de la présidence consacré à la rencontre.Les revenus égyptiens provenant du canal de Suez avaient dépassé 10 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022-2023.L'exploitation du canal est l'un des principaux postes de recettes du budget égyptien et une source importante de reconstitution du trésor du pays en dollars. Cependant, depuis l’automne 2023, de nombreux navires évitent le canal, modifiant leur itinéraire par crainte d'attaques du mouvement yéménite Ansar Allah (Houthis).

