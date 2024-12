https://fr.sputniknews.africa/20241226/le-president-angolais-gracie-le-fils-de-son-predecesseur-jose-eduardo-dos-santos-1069904133.html

Le Président angolais gracie le fils de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos

Le Président angolais a décidé de gracier plus de 50 détenus, dont le fils de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos. 26.12.2024, Sputnik Afrique

Selon le décret signé par João Lourenço, la grâce a été accordée "en référence à la célébration du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, du jour de Noël et du Nouvel An". Parmi les personnes graciées se trouve José Filomeno dos Santos, fils de l’ancien Président José Eduardo dos Santos. Reconnu coupable de détournement de fonds, cet homme de 46 ans purge actuellement une peine de cinq ans. Tous les détenus graciés ont démontré "une bonne conduite" et font preuve d'"absence de danger social", selon le décret.

