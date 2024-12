https://fr.sputniknews.africa/20241226/le-burkina-faso-intensifie-les-operations-antiterroristes-1069899485.html

Le Burkina Faso intensifie les opérations antiterroristes

Entre le 13 et le 23 décembre, les forces armées burkinabè ont effectué plus d’une dizaine d’opérations sur l'ensemble du territoire national, selon l’agence... 26.12.2024, Sputnik Afrique

Des dizaines de criminels ont été neutralisés et des bases logistiques ont été démantelées.Ces actions ont été menées essentiellement dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Sahel, de l'Est et du Centre-Nord, avec l’appui de moyens aériens.

