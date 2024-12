https://fr.sputniknews.africa/20241226/le-bacille-de-la-peste-decouvert-sur-une-momie-egyptienne--1069901735.html

Le bacille de la peste découvert sur une momie égyptienne

Le bacille de la peste découvert sur une momie égyptienne

Sputnik Afrique

Les chercheurs ont retrouvé le premier génome préhistorique de la peste en dehors de l'Eurasie. Des signes d'une infection à la peste ont été décelés sur une... 26.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-26T15:14+0100

2024-12-26T15:14+0100

2024-12-26T15:14+0100

international

égypte antique

momie

peste

archéologie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/1a/1044834362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_148becd220327bece3ecf66ee8de33be.jpg

Yersinia pestis, l'agent responsable de la peste, a été retrouvé sur une momie vieille de 3.300 ans et datant du Nouvel Empire égyptien, selon une étude partagée lors d’une réunion européenne de l’Association de paléopathologie.Les scientifiques ont analysé le tissu osseux et le contenu intestinal de la momie d'un homme adulte, qui se trouve dans le Musée des antiquités égyptiennes de Turin, en Italie, et ont identifié l'infection.

égypte antique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, égypte antique, momie, peste, archéologie