Le groupement Nord a frappé trois brigades ennemies et repoussé une contre-attaque. Les forces ukrainiennes ont perdu 35 militaires.

Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, frappé quatre brigades ukrainiennes et repoussé cinq contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 530 soldats, un obusier L-119 britannique, ainsi qu'un obusier M114, un M101 et deux M119, tous américains.

Le groupement Centre a amélioré sa situation le long de la ligne de front, frappant six brigades ukrainiennes et repoussant onze contre-attaques. L'ennemi a perdu 490 combattants, deux blindés Humvee américains et un Senator canadien.