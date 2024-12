Le groupement Nord a attaqué dix-huit brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques.

Les forces russes ont détruit trois véhicules de combat d'infanterie, dont un Bradley américain, un blindé de transport de troupes, trois blindés de combat, sept véhicules, un canon d'artillerie et deux stations de guerre électronique.

L'aviation militaire et l'artillerie russe ont frappé du personnel et de l'équipement ennemis dans onze secteurs de la région de Koursk et sept de la région de Soumy.