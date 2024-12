https://fr.sputniknews.africa/20241226/conference-de-presse-de-vladimir-poutine-declarations-cles-1069906419.html

Conférence de presse de Vladimir Poutine: déclarations clés - vidéo

Le Président russe a répondu aux question des journalistes à l'issue d'une réunion du Conseil économique eurasien qui s'est tenue non loin de... 26.12.2024, Sputnik Afrique

oici les déclarations clés faites par Vladimir Poutine lors d'un point presse organisé à l'issue d'une réunion du Conseil économique eurasien non loin de Saint-Pétersbourg:La Russie peut à nouveau utiliser le système des missiles Orechnik si nécessaire, mais elle n'est pas pressée.La Russie répond toujours de manière symétrique aux attaques sur son territoire.La Russie continuera d'œuvrer pour atteindre les objectifs de son opération militaire spéciale en 2025, c'est la tâche numéro 1.Joe Biden a proposé à Vladimir Poutine dès 2021 de remettre à plus tard l'entrée de l'Ukraine à l'Otan La Slovaquie est prête à offrir un terrain pour les négociations sur l'Ukraine.L'économie russe a connu une croissance de près de 4% en 2024, alors que celle de la zone euro a été de 1%."Je crois en Dieu et Dieu est avec nous".

