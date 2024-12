https://fr.sputniknews.africa/20241225/plusieurs-villes-ukrainiennes-font-face-a-des-coupures-delectricite-et-de-chauffage-1069880539.html

Plusieurs villes ukrainiennes font face à des coupures d’électricité et de chauffage

Ainsi, suite aux explosions, à Kharkov, le chauffage a été coupé dans certains quartiers, a déclaré à Sputnik Sergueï Lebedev, chef du réseau de résistance de...

Selon Sergueï Lebedev, des frappes ont été menées contre une centrale thermique dans la région de Dnepropetrovsk et contre la centrale thermique de Bourchtyn. Dans la ville d’Ivano-Frankovsk, située dans l’ouest de l’Ukraine, l'électricité a été coupée, selon la chaîne de télévision ukrainienne Espresso.️Suite aux explosions, le groupe énergétique ukrainien DTEK a annoncé la mise en place de programmes de coupures de courant, précisant que ses équipements "ont été gravement endommagés". Le nombre de centrales thermiques touchées et leur emplacement n’ont pas été précisés.D’après les médias ukrainiens, ce 25 décembre, des explosions ont été signalées à Kharkov, Krementchoug, Krivoï Rog, Dnepropetrovsk et dans la ville de Bourchtyn (située dans l’ouest de l’Ukraine).

