Le Premier ministre malien assiste à la cérémonie de changement de nom des rues et monuments

La Place de la CEDEAO, située à Kalaban Coura, porte désormais le nom de Place de l'AES. 25.12.2024, Sputnik Afrique

"Cet acte incarne une volonté ferme et résolue de réhabiliter notre histoire, de magnifier nos héros et héroïnes, et de renforcer nos valeurs et notre identité nationale ", a déclaré Abdoulaye Maïga, présent à la cérémonie, selon un communiqué de l'office du Premier ministre malien.Au total, une trentaine de voies, places et établissements publics dans le district de Bamako ont changé de nom pour honorer "des personnalités et références nationales, africaines, panafricaines et même universelles", selon le communiqué.Il est prévu de renommer d’autres localités du pays. Par contre, "des noms tels que l’Avenue de l’Artois, l’Avenue de la Marne ou encore la Rue Archinard n’évoquent rien dans la mémoire collective malienne", selon le gouvernement.

