Les forces russes ont lancé une frappe massive avec des armes de précision et des drones contre des infrastructures énergétiques alimentant le complexe militaro-industriel ukrainien. Tous les objectifs ont été détruits.

Le groupement Ouest a amélioré sa situation tactique, frappé quatre brigades ukrainiennes et repoussé une contre-attaque. Les pertes ennemies s'élèvent à 400 militaires, mais aussi un obusier FH-70 britannique et un obusier M119 américain.

Le groupement Sud a amélioré sa situation le long de la ligne de front et frappé deux brigades ennemies. L'armée de Kiev a perdu 245 militaires. Deux dépôts de munitions ont été anéantis.

Le groupement Centre a libéré la localité de Novi Troud en république populaire de Donetsk. Six brigades ukrainiennes ont été attaquées et dix contre-attaques repoussées. L'ennemi a perdu 550 soldats et un obusier M101 américain.