L’Algérie s’apprête à inaugurer "la plus grande laiterie d’Afrique"

Située à Rouiba, l'installation entrera en service au premier trimestre 2025, avant le mois de Ramadan, a déclaré la cheffe du groupe Giplait

La capacité de production de l’usine dépassera un million de litres par jour, selon Samah Lahlouh.De plus, pour optimiser la gestion et la distribution, une plateforme numérique permettant de suivre en temps réel les quantités de lait collectées et produites sera prochainement mise en service, a précisé la PDG de Giplait.

