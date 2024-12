https://fr.sputniknews.africa/20241225/en-afrique-les-habitants-de-ce-pays-depensent-le-plus-a-noel-1069886254.html

En Afrique, les habitants de ce pays dépensent le plus à Noël

En Afrique, les familles nigérianes dépensent en moyenne 309 dollars pour fêter Noël. Cette somme couvre les cadeaux, la nourriture, les voyages et les... 25.12.2024, Sputnik Afrique

Parmi tous les Africains, ce sont les Nigérians qui dépensent le plus à Noël. Le montant moyen pour les repas, les cadeaux, les décorations et les frais de transport dans ce pays est de 309 dollars par ménage.C'est ce qui ressort d'un rapport de WorldRemit, cité par Business Insider. Voici le top 5 des pays africains où les dépenses de Noël sont les plus élevées:

