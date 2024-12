https://fr.sputniknews.africa/20241224/un-des-plus-hauts-ponts-ferroviaires-du-monde-a-ete-construit-dans-ce-pays-maghrebin-1069867386.html

Un des plus hauts ponts ferroviaires du monde a été construit dans ce pays maghrébin

L'Algérie s'est dotée de l'un des plus hauts ponts ferroviaires du monde. La construction de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du projet national de... 24.12.2024, Sputnik Afrique

chemin de fer

algérie

Dans le cadre de son projet de ligne à grande vitesse, l'Algérie vient de poser des rails sur le pont de l’Oued Isser (Yesser), annonce l'Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF).Ce pont, l'un des plus hauts parmi les ponts ferroviaires du monde, se distingue par:Conçu pour être résistant aux séismes et aux vents forts, le pont est équipé de capteurs de mesure des vents et des secousses sismiques. Cela permet d’ajuster, au besoin, la vitesse des trains en temps réel.

