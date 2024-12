https://fr.sputniknews.africa/20241224/moscou-continuera-a-aider-les-pays-de-laes-a-ameliorer-leurs-capacites-militaires--1069869707.html

Moscou continuera à aider les pays de l'AES à améliorer leurs capacités militaires

C'est l'ambassadeur russe au Mali et au Niger qui a réitéré cette intention en conférence de presse. 24.12.2024, Sputnik Afrique

La Russie aidera de plus à former les militaires et les forces de l'ordre, et poursuivra la coopération commerciale et économique avec les trois pays, a ajouté Igor Gromyko. Le diplomate a souligné que la Russie considère la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel comme un pas important dans la lutte contre les groupes islamistes dans cette région. La mise en place de la Confédération aura un effet positif sur l'émergence d'une nouvelle architecture de sécurité régionale, selon lui.

