https://fr.sputniknews.africa/20241224/lethiopie-a-lintention-daugmenter-ses-exportations-de-cafe-1069874300.html

L'Éthiopie a l'intention d'augmenter ses exportations de café

L'Éthiopie a l'intention d'augmenter ses exportations de café

Sputnik Afrique

Le pays constate une hausse significative de ses exportations, tant en volume qu'en revenu, et prévoit de les accroître de 100.000 tonnes cette année. 24.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-24T17:17+0100

2024-12-24T17:17+0100

2024-12-24T17:17+0100

café

éthiopie

exportations

afrique subsaharienne

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/19/1065242333_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_ab1362d1a940d2f98eae16f8faea31f3.jpg

C'est ce qu'a annoncé le directeur général adjoint de l'Autorité éthiopienne du café et du thé (ECTA), Shafi Umar, cité par l'agence de presse éthiopienne ENA.L'année dernière, l'Éthiopie a exporté 298.000 tonnes de café, gagnant 1,43 milliard de dollars. Elle prévoit d'augmenter ses exportations à 400.000 tonnes cette année pour gagner plus de 2 milliards de dollars.Connue pour produire des grains de café Arabica de très haute qualité, l’Éthiopie est le cinquième producteur de café au monde et le plus grand d’Afrique.Les revenus d'environ 20 millions d'Éthiopiens dépendent directement de la production et de l'exportation de ce produit.

éthiopie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

café, éthiopie, exportations, afrique subsaharienne, économie