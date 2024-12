Le système américain de gestion des menaces biologiques, testé par les États-Unis en Ukraine et en Géorgie, est mis en œuvre sur le continent africain;

Les maladies auxquelles le Pentagone s'intéresse deviennent des pandémies et les sociétés pharmaceutiques américaines en bénéficient. À titre d'exemple, Alexeï Rtishchev a cité diverses épidémies qui ont sévi en Afrique: la fièvre jaune, la variole du singe etla fièvre de la vallée du Rift. Cette dernière a été enregistrée au Caire, notamment sur le site du laboratoire biologique de la marine américaine.

Le ministère russe de la Défense a détecté plus de 30 autres personnes impliquées dans l'activité des biolaboratoires américains en Afrique;

Des échantillons du virus Ebola ont été introduits clandestinement d'Afrique aux États-Unis. Ils ont été exportés illégalement et transférés à l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses de l'armée américaine. Ce sont notamment des membres de la compagnie américaine Metabiota qui y étaient impliqués.

Les États-Unis ne dévoilent pas les objectifs ultimes des expériences biologiques menées sur le continent africain. Pour organiser la recherche biologique militaire, le Pentagone utilise également les infrastructures et le potentiel existants des pays africains. Les travaux effectués dans l’intérêt du département militaire sont commandés par l’Agence américaine de réduction des menaces de défense (DTRA), l’Agence de sécurité nationale et le Département d’État. Les principaux récepteurs des résultats de ces études sont notamment l’Institut de recherche médicale de l’armée américaine sur les maladies infectieuses et l’Institut de recherche Walter Reed de l’armée.