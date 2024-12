https://fr.sputniknews.africa/20241224/les-banques-dafrique-et-du-moyen-orient-sont-les-plus-rentables-au-monde-1069873153.html

Les banques d’Afrique et du Moyen-Orient sont les plus rentables au monde

Les banques d’Afrique et du Moyen-Orient sont les plus rentables au monde

Sputnik Afrique

En cause, les dépôts non rémunérés considérables et les prix élevés du pétrole au Moyen-Orient, ainsi que les taux d'intérêt élevés et les gains de change en... 24.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-24T16:37+0100

2024-12-24T16:37+0100

2024-12-24T16:37+0100

afrique

banques

finances

classement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/07/1066418421_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_66676ee78379aad27443575908843fe2.jpg

La moitié des 10 banques les plus rentables au monde sont originaires de ces régions.Les banques africaines, notamment celles du Nigeria, ont réalisé des gains substantiels grâce à la réévaluation des devises. En effet, quatre banques nigérianes figurent dans le top-10 des plus rentables au monde.Les banques du Moyen-Orient et d'Afrique se distinguent également par leur rendement des actifs (ROA) supérieur à la moyenne mondiale.Les banques africaines et européennes ont excellé dans la diversification des revenus, atteignant des ratios moyens de revenus hors intérêts supérieurs à 40%.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, banques, finances, classement