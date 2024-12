https://fr.sputniknews.africa/20241224/le-systeme-us-de-gestion-des-risques-biologiques-teste-en-ukraine-est-mis-en-usage-en-afrique-1069863053.html

Le système US de gestion des risques biologiques, testé en Ukraine, est mis en usage en Afrique

Le système américain de gestion des menaces biologiques, testé par les États-Unis en Ukraine et en Géorgie, est mis en œuvre sur le continent africain.C'est ce qu'a déclaré le chef adjoint des troupes de protection radiologique, biologique et chimique des forces armées russes.Le but est d'obtenir des agents pathogènes dans les zones endémiques et les foyers naturels, de contrôler la situation biologique et la gérer dans son propre intérêt, a précisé Alexeï Rtichtchev lors d'un point de presse.Washington agit selon un scénario déjà éprouvé, selon lequel il faut:

