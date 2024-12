https://fr.sputniknews.africa/20241224/le-prix-du-cacao-pourrait-connaitre-la-plus-forte-hausse-en-2024-1069872592.html

Le prix du cacao pourrait connaître la plus forte hausse en 2024

Le prix du cacao pourrait connaître la plus forte hausse en 2024

Sputnik Afrique

Cette augmentation dépasserait celle du bitcoin et du marché boursier américain, suggèrent les médias. 24.12.2024

Les prix du cacao ont plus que doublé cette année, atteignant un niveau record de 12.931 dollars par tonne le 18 décembre, selon une institution financière internationale.Cette augmentation est due au déficit le plus important depuis 60 ans pour la campagne agricole 2023/2024. Des conditions météorologiques défavorables en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, et des températures océaniques record affectent gravement les récoltes en Afrique de l'Ouest.L'Organisation internationale du cacao prévoit un déficit de 478.000 tonnes pour la campagne 2023/2024, avec une production en baisse de 13,1 % et des stocks de fin de campagne en baisse de 26,8 %. Malgré ces hausses de prix, la forte demande des consommateurs pour le chocolat et le café devrait se poursuivre.

