https://fr.sputniknews.africa/20241224/lambassade-russe-au-soudan-dement-le-refus-de-khartoum-daccueillir-un-centre-naval-russe-1069876528.html

L'ambassade russe au Soudan dément le refus de Khartoum d'accueillir un centre naval russe

L'ambassade russe au Soudan dément le refus de Khartoum d'accueillir un centre naval russe

Sputnik Afrique

La mission diplomatique a qualifié de "mensonge de la première à la dernière lettre" l'article avec cette annonce paru dans The Moscow Time. 24.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-24T18:46+0100

2024-12-24T18:46+0100

2024-12-24T18:46+0100

russie

soudan

base navale

mer rouge

démenti

états-unis

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/01/1066828103_0:0:2032:1143_1920x0_80_0_0_91fae440b1fce04cb025b82e5b32ce33.jpg

Plus tôt, plusieurs médias occidentaux, citant des sources anonymes des services de renseignement soudanais, ont rapporté que Khartoum aurait renoncé à abriter un centre de support naval russe en raison d'éventuelles sanctions américaines. L'accord entre Moscou et Khartoum visant à créer une base logistique de la marine russe a été annoncé en décembre 2020. L’installation prévue à Port-Soudan, dans la mer Rouge, devrait accueillir un maximum de 300 militaires et 4 navires. Elle est destinée à la réparation, au réapprovisionnement et au repos des équipages.

russie

soudan

mer rouge

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, soudan, base navale, mer rouge, démenti, états-unis