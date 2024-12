https://fr.sputniknews.africa/20241224/la-russie-construira-la-plus-grande-raffinerie-dafrique-de-louest-au-mali-selon-lambassadeur-1069862026.html

La Russie construira la plus grande raffinerie d'Afrique de l'Ouest au Mali, selon l'ambassadeur

En plus de cela, des projets d'exploration et d'exploitation de ressources minérales sont en cours de réalisation, a précisé Igor Gromyko lors d'une conférence... 24.12.2024, Sputnik Afrique

C'est ce qui ressort des entretiens entre une délégation russe et la partie malienne, avec Assimi Goïta à sa tête, qui ont eu lieu le 28 novembre au Mali, a noté l'ambassadeur.Le développement de la coopération commerciale, économique et celle en matière d'investissement avec la participation active des milieux d'affaires russes figurait également au menu de la discussion, a-t-il ajouté.Le dialogue politique et la collaboration économique forment une base solide pour renforcer les relations russo-maliennes dans un esprit d'amitié et de coopération, conclut-il.

