"Certains terroristes sont équipés, formés et orientés par la France", selon un ex-ministre tchadien

C'est ce qui a été découvert au Sahel, "notamment au nord du Mali avec les djihadistes, dans le bassin du lac Tchad avec Boko Haram ou au nord du Niger ou au... 24.12.2024, Sputnik Afrique

Paris passe par le terrorisme pour déstabiliser les régimes qui échappent à son emprise, notamment l'AES, poursuit-il. Selon lui, les tentatives de Paris de perturber les pays "qui se sont affranchis" ne marchent pas car "les gens ont pris conscience". Selon lui, le retrait des troupes françaises est vu avec soulagement. "La France est maintenant perçue par les populations africaines comme la cause réelle de leur pauvreté, de leur misère et de leur domination", insiste-t-il. De plus, les Africains sont de plus en plus ouverts à une coopération diversifiée, poursuit M.Hassan. Cette attitude obligera la France à "redéfinir ses futures relations de coopération avec l'Afrique", conclut-il.

