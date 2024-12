https://fr.sputniknews.africa/20241223/une-carcasse-de-mammouth-exceptionnellement-preservee-decouverte-en-siberie-1069854340.html

Une carcasse de mammouth exceptionnellement préservée découverte en Sibérie

Les restes de l'animal fossile vieux de 50.000 ans ont été retrouvés en juin dernier dans la région de Iakoutie par des résidents locaux. 23.12.2024, Sputnik Afrique

C'étaient les parties dorsales et antérieures d'un bébé mammouth. Lorsqu'il a dégelé dans le sol, le corps s'est divisé en deux parties. La partie avant a dégelé en premier, et s'est effondrée sous son propre poids. Les membres postérieurs et la partie pelvienne étaient encore dans le pergélisol.Les habitants ont alors fabriqué une civière improvisée et ont remonté leur découverte à la surface. Ils l'ont placée dans un glacier et ont averti des scientifiques.

