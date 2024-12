https://fr.sputniknews.africa/20241223/niger-le-projet-dune-nouvelle-raffinerie-se-concretise-avec-le-lancement-des-travaux-preliminaires-1069856895.html

Niger: le projet d'une nouvelle raffinerie se concrétise avec le lancement des travaux préliminaires

Niger: le projet d'une nouvelle raffinerie se concrétise avec le lancement des travaux préliminaires

L'installation et le complexe pétrochimique seront construits dans la région de Dosso dans le sud-ouest du pays. L'étude de faisabilité, prévue dans la... 23.12.2024, Sputnik Afrique

Le site d'une capacité de 100.000 barils par jour est le fruit de collaboration entre l'État du Niger et le groupe Zimar, entreprise canadienne spécialisée dans le raffinage. Le mémorandum d'entente a été signé en octobre dernier. L'étude de faisabilité devra durer trois mois et sera conduite avec des cabinets nigériens et des partenaires locaux. Après la validation des résultats par le ministère nigérien du Pétrole, les parties vont procéder à la signature du contrat. Ensuite démarreront les travaux qui vont s'étaler sur 17 mois. Cette installation de Dosso devra aider à renforcer la performance du secteur pétrolier du Niger, déjà doté de la raffinerie de Zinder d'une capacité de 20.000 bpj.

