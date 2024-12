https://fr.sputniknews.africa/20241223/larmee-nigeriane-achete-un-lot-de-vehicules-blindes-aupres-dun-fabricant-local-1069861287.html

L'armée nigériane achète un lot de véhicules blindés auprès d'un fabricant local

L'armée nigériane a récemment acquis cinq véhicules blindés Hulk de Proforce Defence. 23.12.2024, Sputnik Afrique

Il s'agit du dernier modèle dans la gamme Proforce, lancé en juillet et basé sur le véhicule russe Spartak. Hulk est un véhicule de transport de troupes résistant aux mines (MRAP). Il prend en charge l'installation de systèmes d'armes et d'équipements et peut tracter des systèmes remorqués. Cette acquisition répond à la stratégie visant à améliorer les capacités opérationnelles de l'armée, qui a également acquis 15% de Proforce Limited pour soutenir la fabrication nationale.

