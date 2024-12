https://fr.sputniknews.africa/20241223/laes-rejette-la-recente-decision-de-la-cedeao-de-prolonger-de-6-mois-le-retrait-des-3-pays-membres-1069848066.html

L’AES rejette la récente décision de la Cédéao de prolonger de 6 mois le retrait des 3 pays membres

L’AES rejette la récente décision de la Cédéao de prolonger de 6 mois le retrait des 3 pays membres

Sputnik Afrique

Cette dernière n'a fait qu'aggraver les tensions entre la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et l’Alliance des États du Sahel. L’AES a... 23.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-23T08:19+0100

2024-12-23T08:19+0100

2024-12-23T08:19+0100

alliance des états du sahel (aes)

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/06/1067402720_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1306dfe352ad34cc49f89c66b9bde429.jpg

Les chefs d’État de la Cédéao ont pris acte du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso lors de leur session ordinaire à Abuja, le 15 décembre. Ils leur ont accordé un délai supplémentaire de six mois en espérant qu'ils reviennent sur cette décision.Sur fond de tensions, le Collège des Chefs d’État de l’AES a constaté "avec regret", dans un communiqué, "des manœuvres de déstabilisation" " régulièrement initiées par une poignée de Chefs d’État qui imposent leur désidérata et des agendas étrangers au reste de l’organisation".Il a réaffirmé son engagement à défendre la souveraineté des peuples de la Confédération.

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

alliance des états du sahel (aes), communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), afrique subsaharienne