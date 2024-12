La Hongrie a une idée pour initier les négociations de paix entre Moscou et Kiev

Cette guerre ne peut pas être résolue sur le champ de bataille, mais seulement à la table de négociations. Mais pour s'asseoir à cette table et trouver une solution de paix durable, on a besoin de certaines conditions, notamment un cessez-le-feu. Et la fête de Noël pourrait servir de parfaite occasion, ne serait-ce que pour deux jours. La Hongrie a fait part de son initiative mais le reste dépend de Zelensky.