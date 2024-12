https://fr.sputniknews.africa/20241223/devenue-indesirable-au-sahel-la-france-mise-sur-djibouti-1069851409.html

Devenue indésirable au Sahel, la France mise sur Djibouti

Devenue indésirable au Sahel, la France mise sur Djibouti

Alors que l'armée française s'est vue contrainte de quitter plusieurs pays sahéliens, Emmanuel Macron semble vouloir s'accrocher aux derniers contingents... 23.12.2024, Sputnik Afrique

En visite à Djibouti, il a annoncé que la base française de ce pays sera bientôt "réinventée" comme "point de projection" pour des "missions" sur le continent.Cette base et ses 1.500 militaires serait la seule à ne pas être concernée par la réduction de voilure historique prévue sur le continent africain, a noté le Président français.Paris a dû évacuer ses troupes du Mali, du Burkina Faso et du Niger entre 2022 et 2023 après le changement de pouvoir dans ces pays. Le Tchad a lui aussi formulé une demande similaire le 29 novembre, et un premier contingent de 120 soldats français a quitté ce dernier vendredi. Le Sénégal a fait la même demande.La France possède encore des bases au Gabon et en Côte-d'Ivoire.

