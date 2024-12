https://fr.sputniknews.africa/20241223/apple-suspend-lutilisation-de-minerais-en-provenance-du-rwanda-et-de-la-rdc-1069851948.html

Apple suspend l'utilisation de minerais en provenance du Rwanda et de la RDC

Apple a informé ses fournisseurs de sa décision de suspendre l'approvisionnement en étain, tantale, tungstène et or provenant du Rwanda et de la RDC. Cette... 23.12.2024, Sputnik Afrique

Visé par diverses plaintes, Apple suspend l'utilisation de minerais en provenance du Rwanda et de la RDC dans sa production.La décision intervient peu après que des avocats mandatés par la RDC ont déposé des plaintes contre les filiales du groupe en France et en Belgique pour recel de crimes de guerre, blanchiment, falsification et tromperie des consommateurs.Ayant contesté ces accusations plus tard, Apple a déclaré ne plus vouloir utiliser l'étain, le tantale, le tungstène et l'or produits dans ces deux pays.Apple explique cette décision par "l'intensification du conflit dans la région" et par le fait que l'argent issu de ce commerce sert à "alimenter" les groupes armés. Selon l'entreprise, l'insécurité dans ces pays rend impossible les contrôles ou les mécanismes de certification.Il reste à voir comment le géant américain comblera le manque de ces minerais essentiels à la fabrication des ordinateurs et téléphones portables, étant donné que la RDC et le Rwanda sont parmi leurs principaux producteurs.

