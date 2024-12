https://fr.sputniknews.africa/20241222/une-epave-de-navire-marchand-vieille-de-1500-ans-decouverte-en-turquie-1069841772.html

Une épave de navire marchand vieille de 1.500 ans découverte en Turquie

Il contenait environ 10.000 assiettes en céramique. C'est la plus grande quantité jamais trouvée en mer Égée et en Méditerranée, selon les chercheurs. 22.12.2024, Sputnik Afrique

La découverte a été faite au large d'Ayvalik dans le cadre d'un projet d'inventaire des épaves turques.Lors de recherches menées avec des véhicules sous-marins robotisés, le navire mesurant environ 15 mètres de long et 9 mètres de large et datant de la fin du Ve siècle après JC a été découvert à 2,5 milles du rivage.Les articles se sont très bien conservés en mer. D'après les premières constatations, le navire a probablement coulé après une tempête.Même si l'on savait que des céramiques produites à Chypre, en Afrique du Nord, en Égypte et en Syrie avaient été transportées en Anatolie, en Grèce ou en Italie, aucune découverte sous-marine liée à leur commerce n'avait été faite jusqu'ici, soulignent les chercheurs.

