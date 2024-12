Le 11ème Concours international de photojournalisme Stenine a débuté à Moscou

https://fr.sputniknews.africa/20241222/le-11eme-concours-international-de-photojournalisme-stenine-a-debute-a-moscou--1069823687.html

Le départ a été donné à Moscou pour l'ouverture des candidatures pour le 11ème Concours international de photojournalisme Stenine

Le concours, portant le nom du correspondant photo spécial du groupe médiatique Rossiya Segodnya, tué en été 2014 près de Donetsk, a traditionnellement lancé l'ouverture des candidatures le jour de son anniversaire, le 22 décembre.La superviseuse du concours Stenine, Oksana Oleïnik:Malgré toutes les difficultés et les turbulences dans le monde moderne, notre concours attire traditionnellement l'attention des photographes professionnels de différents pays et continents. La communauté photographique internationale reste fidèle à ses valeurs professionnelles, indépendamment des obstacles qui peuvent surgir dans la politique internationale.Il est également très important que nos jeunes photographes, les participants et lauréats de notre concours, trouvent dans un monde plein d'adversités, de tempêtes et d'inquiétudes, des sujets très bienveillants et humains. Ils en parlent dans leur langage visuel et les rendent accessibles à un public large et multinational. C'est précisément pour cela que nous organisons régulièrement des tournées des œuvres des gagnants et des lauréats du concours, en les exposant dans différents pays.Pour nous, le rôle unificateur de notre concours est évident, et nous ferons tout notre possible pour continuer à développer cette précieuse mission. La bonté sauvera le monde."Le concours se déroule dans cinq nominations: Actualités, Sport, Ma planète, Portrait. Héros de notre époque et Vue d'en haut. Les nominations Actualités, Ma planète et Portrait. Héros de notre époque sont réparties en deux catégories: photo unique et série. Seules les photos uniques peuvent participer dans les nominations Sport et Vue d'en haut.Les professionnels de la photographie âgés de 18 à 33 ans peuvent déposer leur candidature sur le site web du concours en russe (http://stenincontest.ru) et en anglais (https://stenincontest.com). Les inscriptions pour 2025 sont ouvertes jusqu'au 28 février inclus.La cagnotte du concours 2025 s'élève à 125.000, 100.000 et 75.000 roubles pour la première, deuxième et troisième places dans chaque nomination. Le grand gagnant du Grand Prix, la plus haute récompense du concours Stenine, remportera 700.000 roubles. La cérémonie de remise des prix aux vainqueurs du 11ème Concours international de photojournalisme Stenine se tiendra traditionnellement à Moscou en septembre-octobre 2025.Le concours de la nouvelle année conserve également la tradition des tournées d'exposition de ses lauréats dans des villes russes et étrangères. Au cours de son existence, des expositions des gagnants du concours ont été organisées en Chine, en Afrique du Sud, au Mexique, en Argentine, en Uruguay, en Colombie, en République démocratique du Congo, en Turquie, au Liban, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Égypte et dans d'autres pays.À propos du concoursLe concours international de photojournalisme Stenine, organisé par le groupe médiatique Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l'Unesco, vise à soutenir les jeunes photographes et à attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain. C'est une plateforme destinée aux jeunes photographes talentueux, sensibles et ouverts à tout ce qui est nouveau, où ils attirent notre attention sur les personnes et les événements autour de nous.Les partenaires médiatiques principaux du concours sont: VGTRK (Compagnie de télévision et de radiodiffusion) (Russie), la plateforme en ligne Smotrim (Russie) et la chaîne de télévision Moskva 24 (Russie).Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et la radio Sputnik (international), la chaîne de télévision et le site RT (international), le groupe médiatique Independent Media (Afrique du Sud), l'agence de presse ANA (Afrique du Sud), Shanghai United Media Group (SUMG) (Chine), le site du journal China Daily (Chine), le site The Paper (Chine), le réseau médiatique Al Mayadeen (Liban).À titre de partenaires sectoriels, le concours est soutenu par: l'Union des journalistes de Russie (Russie), le site d'information YOung JOurnalists (Russie), le site Russian Photo (Russie) et le site Photo-study.ru (Russie).

