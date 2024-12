https://fr.sputniknews.africa/20241222/laeroport-international-de-bamako-se-dotera-dune-nouvelle-tour-de-controle-et-dun-bloc-technique-1069841879.html

L'aéroport international de Bamako se dotera d'une nouvelle tour de contrôle et d'un bloc technique

La pose de la première pierre a eu lieu le 21 décembre en présence du Premier ministre. 22.12.2024, Sputnik Afrique

Abdoulaye Maïga a souligné que ces travaux sont menés dans un contexte particulièrement difficile pour le pays, ce qui rend cette avancée encore plus significative pour l’aviation malienne. Le coût de la construction de deux projets s’élève à 4,5 milliards de francs CFA, avec un délai d’exécution de 30 mois. La tour de contrôle abritera également les services de veille météorologique. Les chantiers sont le fruit de la coopération entre l’État du Mali et l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Le même jour, la nouvelle base de sauvetage et de lutte contre l’Incendie a été inaugurée. Elle a coûté plus de 1,3 milliard de francs CFA.

