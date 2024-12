https://fr.sputniknews.africa/20241222/la-fregate-russe-amiral-gorchkov-equipee-de-missiles-hypersoniques-a-traverse-la-manche-1069840081.html

La frégate russe Amiral Gorchkov, équipée de missiles hypersoniques, a traversé la Manche

Le navire continue d'avancer vers le nord conformément au plan de sa mission de longue durée, a fait savoir la flotte russe du Nord. 22.12.2024, Sputnik Afrique

Porteur de missiles Zirkon et Kalibr, l'Amiral Gorchkov a débuté sa mission le 17 mai. Le navire a déjà parcouru plus de 28.000 milles marins, faisant escale à La Havane (Cuba), La Guaira (Venezuela), Oran (Algérie) et Bizerte (Tunisie). Son objectif est d’être présent dans les régions importantes de la zone océanique lointaine.

