Égypte: les rayons du soleil parfaitement alignés sur l'axe principal du temple d'Amon à Karnak

Égypte: les rayons du soleil parfaitement alignés sur l'axe principal du temple d'Amon à Karnak

Sputnik Afrique

Des milliers de visiteurs se sont rassemblés pour observer ce phénomène astronomique annonçant le solstice d'hiver. 22.12.2024, Sputnik Afrique

Le temple a été construit de la sorte que chaque 21 décembre, au lever du soleil, les rayons de l'astre éclairent le sanctuaire du dieu Amon-Rê, habituellement plongé dans la pénombre. Dans l'Égypte ancienne, cette configuration coïncidait avec le début de la saison de germination et le lancement du travail dans les champs. Le temple d'Amon fait partie du complexe religieux de Karnak, le plus grand de toute l'Antiquité. Il se trouve non loin de Louxor, à environ 700 kilomètres au sud du Caire.

