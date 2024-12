https://fr.sputniknews.africa/20241222/au-niger-27-terroristes-neutralises-dans-plusieurs-operations-1069844376.html

Au Niger, 27 terroristes neutralisés dans plusieurs opérations

À Karey-Goussou, dans la région de Dosso (sud), les forces de défense et de sécurité (FDS) ont fait l'objet d'une attaque surprise lors d'une fouille. Elles... 22.12.2024, Sputnik Afrique

D'autres opérations à Lemdou, dans la région voisine de Tillabéri, ont abouti à la neutralisation de sept criminels et à la capture de deux autres. Un important stock logistique a de plus été démantelé. Dans la même région, à Dolbel, un suspect a été neutralisé en tentant de fuir et cinq autres ont été appréhendés. À Mangaïzé, neuf individus soupçonnés de collaboration avec des groupes armés criminels été ont interpellés. Une importante somme d’argent a été saisie. Les FDS ont également démantelé des capacités de fabrication d'engins explosifs improvisés à Amarsingué.

