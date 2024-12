https://fr.sputniknews.africa/20241221/un-asteroide-de-noel-de-la-taille-dun-immeuble-de-10-etages-devrait-froler-la-terre-dici-peu-1069830283.html

Un astéroïde "de Noël" de la taille d'un immeuble de 10 étages devrait frôler la Terre d'ici peu

Un rocher de 29 à 70 mètres de diamètre passera le 24 décembre à une vitesse de 23.000 km/h devant notre planète, selon Asteroid Watch de la NASA. 21.12.2024, Sputnik Afrique

Baptisé 2024 XN1, l'astéroïde volera à 7,21 millions de kilomètres de la Terre.Ce corps céleste n'a été détecté que le 12 décembre, lorsque les systèmes de défense planétaire de la NASA et de l'Agence spatiale européenne (ESA) ont remarqué son approche.L'ESA n'a pas non plus inclus 2024 XN1 dans la liste des objets à risque dont la probabilité de collision avec la planète est possible. Cela signifie qu'il n'y a absolument aucune chance que l'astéroïde percute la Terre, même si cette distance est considérée comme petite du point de vue astronomique.

