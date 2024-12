https://fr.sputniknews.africa/20241221/le-zimbabwe-est-interesse-par-une-cooperation-avec-la-russie-dans-le-domaine-de-lenergie-nucleaire-1069823359.html

Le Zimbabwe est intéressé par une coopération avec la Russie dans le domaine de l'énergie nucléaire

"Le développement de la production nucléaire est l'une des principales voies que nous avons choisies pour le développement de l'énergie nationale", a déclaré...

Le Zimbabwe connaît actuellement des problèmes comme:À l'avenir, le pays entend créer des installations de production nucléaire, principalement sous la forme de petits réacteurs modulaires, selon lui."Bien sûr, la maîtrise de cette technologie nécessite beaucoup de temps et des dépenses élevées, mais il est important de faire le premier pas sur ce long chemin, et nous sommes prêts à le faire", a ajouté le ministre.La stratégie de développement énergétique du pays implique l'utilisation de divers types de production, notamment l'énergie éolienne et solaire, a pour sa part ajouté le directeur général de la Zimbabwe Electricity Supply Authority, Sidney Gata.Actuellement, environ 62% des ménages ont accès aux réseaux électriques, l'objectif étant de porter ce chiffre à 100% d'ici 2030. 13.000 nouvelles centrales électriques sont nécessaires, grâce auxquelles il est prévu d'augmenter la production d'électricité de 2.000 MW, à 4.000 MW d'ici fin 2025. Le Zimbabwe a l’intention de devenir le centre énergétique de l’Afrique australe, d’après lui.

