Le tissu du Ghana, le kente, a été ajouté à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

Le tissu du Ghana, le kente, a été ajouté à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

Le kente est composé de bandes tissées à partir de soie, de coton ou de rayonne à l'aide de métiers à tisser horizontaux, rappelle l'agence onusienne dans un...

ghana

afrique subsaharienne

unesco

liste du patrimoine mondial de l'unesco

patrimoine culturel

Initialement dédié aux rois, le kente se porte aujourd'hui en chemise ou en robe. Ses motifs et couleurs sont toujours chargés de symboles. L’âge, le statut social et le genre de ceux qui l’utilisent influencent le choix du coloris et du dessin. Le savoir-faire se transmet de génération en génération au sein des familles, par des maîtres tisserands et dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur. Les femmes comme les hommes sont impliqués dans la création de ce textile. Les femmes sont principalement chargées du tissage, alors que les hommes fabriquent le métier à tisser et autres outils nécessaires.

