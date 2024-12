https://fr.sputniknews.africa/20241221/le-nigeria-sert-toujours-de-base-arriere-pour-la-destabilisation-au-niger-selon-niamey-1069825593.html

Le Nigeria sert toujours de "base arrière" pour la déstabilisation au Niger, selon Niamey

Le pays n'a pas renoncé à ce rôle malgré les efforts de normalisation des relations entre les deux États, a indiqué le chef de la diplomatie nigérienne, cité... 21.12.2024, Sputnik Afrique

Ceci est réalisé avec la participation de certaines puissances étrangères et de responsables de l'ancien régime, auxquels le Nigeria offrirait refuge, a précisé Yaou Sangaré Bakary. Sur fond de ces allégations, le ministère nigérien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires du Nigeria, note RTN. En outre, les autorités nigériennes accusent les services de sécurité nigérians d'être impliqués dans des sabotages du pipeline Niger-Bénin, notamment près des localités de Dioundiou, Lido et Karakara, dans la région de Dosso. D'après la télévision nigérienne, ces attaques visent à déstabiliser le Niger et seraient organisées depuis le Nigeria.

