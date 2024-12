Le gouverneur du Darfour condamne les meurtres de civils par les rebelles des RSF près d'El Fasher

"Des dizaines de civils non armés ont été tués par les milices des Forces de soutien rapide dans les villages d'Abu Zariga, au sud d'El Fasher, pour des raisons raciales et ethniques. Les meurtres d'enfants et de femmes n'ont pas cessé avec les bombardements et les incendies du camp de Zamzam et d'El Fasher", a déclaré Mini Arko Minawi dans un communiqué sur les réseaux sociaux.