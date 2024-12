https://fr.sputniknews.africa/20241221/lattentat-visant-le-general-russe-kirillov-comporte-le-risque-dune-escalade-du-conflit-ukrainien-1069826323.html

L'attentat visant le général russe Kirillov comporte le risque d'une escalade du conflit ukrainien

L'attentat visant le général russe Kirillov comporte le risque d'une escalade du conflit ukrainien

Cette attaque terroriste risque d'empêcher la conclusion de la paix, a prévenu le chef de la diplomatie hongroise Peter Szijjarto dans une interview à Sputnik. 21.12.2024, Sputnik Afrique

Le chef des Troupes russes de défense radiologique, chimique et biologique, Igor Kirillov, a été tué le 17 décembre dans l'explosion d'un engin à Moscou.Si une escalade se produit avant le 20 janvier, date de l'investiture de Donald Trump, cela pourrait avoir un impact très négatif sur les chances de parvenir à la paix le plus tôt possible, estime le ministre.

