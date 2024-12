https://fr.sputniknews.africa/20241221/la-russie-a-annule-481-millions-de-dollars-de-dette-somalienne-de-lepoque-sovietique-1069822510.html

La Russie a annulé 48,1 millions de dollars de dette somalienne de l'époque soviétique

La Russie a annulé 48,1 millions de dollars de dette somalienne de l'époque soviétique

Ce pays d'Afrique de l'Est est ainsi exempté du remboursement de la totalité de la dette et des intérêts y afférents. 21.12.2024, Sputnik Afrique

Un document qui le stipule a été publié sur le portail russe des actes juridiques normatifs.En mai de cette année, la Somalie a obtenu l'annulation de 99 % de sa dette auprès des pays créanciers membres du Club de Paris. Ces nations, y compris la Russie, le Japon et les États-Unis, ont effacé plus de 2 milliards de dollars de dettes de ce pays de la Corne de l'Afrique.La Russie a annulé des dettes de pays africains d'un montant de 20 milliards de dollars, a déclaré précédemment Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour l'Afrique et le Moyen-Orient.

