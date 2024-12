https://fr.sputniknews.africa/20241221/la-fin-de-lepidemie-du-virus-de-marburg-au-rwanda-1069822624.html

La fin de l'épidémie du virus de Marburg au Rwanda

La fin de l'épidémie du virus de Marburg au Rwanda

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement confirmé vendredi la fin de l'épidémie de fièvre de Marburg au Rwanda, qui s'est soldée par 66 cas... 21.12.2024, Sputnik Afrique

Cette "annonce est intervenue après que le dernier patient ait été déclaré négatif à deux reprises sur la base de tests réalisés, conformément au protocole standard mis en place pour mettre un terme à ce type de flambée", précise-t-elle.Le gouvernement rwandais avait déjà annoncé la fin de l'épidémie le 14 novembre, après deux semaines sans contamination, et un mois sans décès. Le Rwanda a été félicité par l'OMS pour la rapidité et l'exhaustivité de sa réponse, qui comprend des tests, la recherche des contacts et une campagne de sensibilisation du public.Sur le site internet de l'OMS, le Dr Brian Chirombo, son représentant au Rwanda, a ainsi souligné "la riposte énergique organisée par le Rwanda", notamment son "leadership engagé", ses "efforts concertés" avec les partenaires et son "système de santé solide" qui ont permis de "faire face aux urgences", "sauver des vies" et "préserver la santé" publique.Marburg provoque une fièvre hémorragique hautement infectieuse. Elle est transmise par certaines chauves-souris et appartient à la même famille que le virus Ebola. Son taux de mortalité oscille généralement entre 24 et 88% précise l'OMS, mais il a été plus faible lors de cette dernière flambée, à 23% selon l'OMS.

